Cuisine sauvage Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Cuisine sauvage Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire, 10 septembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Cuisine sauvage Dimanche 10 septembre, 10h00 Atelier JenniFleurs Immergé dans la nature nous irons à la cueillette des plantes comestibles, vous apprendrez à les reconnaitre pour éviter les risques de confusions. Nous les cuisinerons ensuite et partagerons un bon repas végétal. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T15:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T15:00:00+02:00 FMACEN045V506K4G Franck Prignet Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire

Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/