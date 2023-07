Atelier remède : Initiation à la distillation Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Atelier remède : Initiation à la distillation Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire, 15 août 2023, Chateauneuf-sur-loire. Atelier remède : Initiation à la distillation Mardi 15 août, 14h00 Atelier JenniFleurs Nous cueillerons ensemble une plante à distiller puis vous découvrirez la méthode de distillation avec un alambic en cuivre. Nous parlerons hydrolats et huiles essentielles. Vous repartirez avec un petit flacon d’hydrolat. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T14:00:00+02:00 – 2023-08-15T17:00:00+02:00

2023-08-15T14:00:00+02:00 – 2023-08-15T17:00:00+02:00 FMACEN045V506K4J pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire

Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/