Formation : Les fleurs de Bach Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Formation : Les fleurs de Bach Atelier JenniFleurs, 27 février 2023, Chateauneuf-sur-loire. Formation : Les fleurs de Bach Lundi 27 février, 08h30 Atelier JenniFleurs

Voir https://www.jennifleurs.fr/copie-de-plantes-magiques

Formation : Les fleurs de Bach Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« link »: « mailto:jennifleurs45@gmail.com »}, {« link »: « http://www.jennifleurs.fr »}] Première approche initiatique aux fleurs de Bach. Vous étudierez une vingtaine de fleurs de Bach, comprendrez leurs actions. Vous découvrirez comment faire vos propres élixirs et comment les utiliser.

Frais de participation : 65€ par personne

Lieu : Châteauneuf-sur-Loire

Maximum 6 personnes

Réservation : jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43

www.jennifleurs.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T08:30:00+01:00

2023-02-27T17:00:00+01:00 jen

Détails Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire

Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Formation : Les fleurs de Bach Atelier JenniFleurs 2023-02-27 was last modified: by Formation : Les fleurs de Bach Atelier JenniFleurs Atelier JenniFleurs 27 février 2023 Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Châteauneuf-sur-Loire

Chateauneuf-sur-loire