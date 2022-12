Totem Amérindien Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Totem Amérindien Atelier JenniFleurs, 22 janvier 2023, Chateauneuf-sur-loire. Totem Amérindien Dimanche 22 janvier 2023, 08h30 Atelier JenniFleurs Totem Amérindien Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Venez fabriquer votre Totem amérindien avec Laure. Vous y découvrirez vos animaux Totem et les éléments de la Nature qui vous soutiennent au quotidien dans votre vie. Ce totem aura une dimension magique et de protection et une belle aura décorative. N’hésitez pas à apporter, pierre, plume, ou autre élément naturel qui ont interpellé votre attention et je vous accompagnerai dans la réalisation de votre Totem.

Frais de participation : 60€ par personne pour la journée

Réservation auprès de Laure : 06 67 40 71 12

