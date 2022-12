Fleurs séchées sous cloche Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Fleurs séchées sous cloche Atelier JenniFleurs, 15 janvier 2023, Chateauneuf-sur-loire. Fleurs séchées sous cloche Dimanche 15 janvier 2023, 14h00 Atelier JenniFleurs

Voir https://www.jennifleurs.fr/art-floral

Fleurs séchées sous cloche Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« link »: « mailto:sandra@onzem2.com »}] Composition de fleurs séchées sous cloche. Venez créer un objet décoratif intemporel et immortel. Choisissez les fleurs et feuillage séchés que vous souhaitez et imaginez une composition sous un beau globe en verre. Un objet très déco à poser dans une chambre, un salon…

1h : 39 euros

RDV au 78 rue Bonne Dame à Chateauneuf sur Loire.

Réservation : sandra@onzem2.com ou au 06 70 19 90 97

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T14:00:00+01:00

2023-01-15T15:00:00+01:00 Jennifleurs

