Atelier remèdes : Les fleurs de Bach Atelier JenniFleurs – 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire

Loiret Atelier remèdes : Les fleurs de Bach Atelier JenniFleurs – 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire, 18 février 2024, Châteauneuf-sur-Loire. Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-18 09:30:00

fin : 2024-02-18 18:00:00 . Première approche initiatique aux fleurs de Bach. Vous étudierez une vingtaine de fleurs de Bach, comprendrez leurs actions. Vous découvrirez comment faire vos propres élixirs et comment les utiliser. EUR.

Atelier JenniFleurs – 78 rue Bonne Dame

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS Détails Catégories d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire, Loiret Autres Code postal 45110 Lieu Atelier JenniFleurs - 78 rue Bonne Dame Adresse Atelier JenniFleurs - 78 rue Bonne Dame Ville Châteauneuf-sur-Loire Departement Loiret Lieu Ville Atelier JenniFleurs - 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Latitude 47.8651445 Longitude 2.2115475 latitude longitude 47.8651445;2.2115475

Atelier JenniFleurs - 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/