Art et plantes : Tataki – Zomé Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Art et plantes : Tataki – Zomé Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-loire, 17 mars 2024, Châteauneuf-sur-loire. Art et plantes : Tataki – Zomé Dimanche 17 mars 2024, 13h00 Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T13:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Technique d'impression végétale sur tissu par martelage. Créez une composition végétale sur tissu que vous pourrez encadrer. Ou apportez des tissus blanc à imprimer (tote bag, oreiller, t.shirt …)

Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame, Châteauneuf-sur-loire
jennifleurs45@gmail.com

