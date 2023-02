Jenni Fauvette- SculpteurE métal Atelier Jenni FAuvette Guiclan Catégories d’Évènement: Finistère

Jenni Fauvette- SculpteurE métal Atelier Jenni FAuvette, 1 avril 2023, Guiclan. Jenni Fauvette- SculpteurE métal 1 et 2 avril Atelier Jenni FAuvette Ouverture de l’Atelier, présentation de la méthode, outils, travail, univers. Atelier Jenni FAuvette 24 rue de moudennou Guiclan 29410 Finistère Bretagne Venez découvrir le travail d’Artisane métallière, l’univers artistique dans lequel j’évolue. Je travaille assez simplement avec un poste à souder à l’arc ainsi qu’un découpeur plasma. Si cette matière vous intrigue, venez découvrir mon univers, mes matières, couleurs, patines, oxydation, formes…

Des êtres dansants, du végétal ondulant….des créations qui se plaisent dehors, dedans au grès des saisons et des envies.

Le jardin adjacent à l’atelier, donnant sur la rivière me permet d’installer mes créations in situ, celles-ci peuvent alors danser au grès du vent, onduler au rythme de la rivière.

Conditions pratiques : Merci de vous garer au parking de l’école en bas de la rue. Il n’y ‘aura pas de places à proximité de l’Atelier.

L’Atelier est au bourg de Penzé, et non à Guiclan!

