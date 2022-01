Atelier « Jeanne pop-up » Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Historial Jeanne-d’Arc, le vendredi 18 février à 14:30

Durant cet atelier, les enfants imaginent et recréent une scène de la vie de Jeanne d’Arc à la manière d’un véritable livre en relief. Un atelier pour en apprendre plus sur Jeanne et son histoire. Découpe, collage et imagination seront au rendez-vous. Le vendredi 18 février à 14h30 – Durée : 1h30 – A partir de 8 ans 4€ par enfant – Sans les parents

Sur réservation

