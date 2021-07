Rouen Historial Jeanne-d'Arc Rouen, Seine-Maritime Atelier Jeanne pop-up (8 – 12 ans) Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Un atelier manuel attend petits et grands pour la fabrication de votre histoire en « pop-up ».

Sur réservation

Venez raconter un moment de la vie de Jeanne d’une façon différente et faites-la sortir de son époque. Découpage, collage, coloriage, créez votre petit livre en relief. Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime

2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T15:00:00

