Portes Ouvertes de l'atelier Jean Claude Condi 1 et 2 avril Atelier Jean Claude Condi, Mirecourt. Instruments à cordes sympathiques

Autour de la nyckelharpa, instrument traditionnel suédois, seront présentés les phases de construction de l’instrument, les différents modèles (moraharpa, nyckelharpa à bourdon, nyckelharpa alto, ténor). L’environnement de l’atelier de lutherie sera présenté ainsi que d’autres instruments à cordes sympathiques comme la gadoulka de Bulgarie, le sitar indien, la ravahanta du Radjastan, le sarangi d’Inde et bien autres.

Des intermèdes musicaux seront proposés pour faire découvrir l'univers musical des pays scandinaves. Atelier Jean Claude Condi 4 rue Sainte Cécile 88500 Mirecourt

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

