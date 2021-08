Atelier-Je “Vivre les 5 Accords Toltèques au quotidien” Hostens, 12 février 2022, Hostens.

Atelier-Je “Vivre les 5 Accords Toltèques au quotidien” 2022-02-12 – 2022-02-12 Ma pause bien-être Les Hauts du Lac

Hostens Gironde

30 EUR Les 5 Accords Toltèques (de Don Miguel Ruiz) est une philosophie de vie permettant d’apprendre la bienveillance envers soi et envers les autres, d’avoir un regard différent et prendre du recul face à une difficulté relationnelle.

Lors de cet atelier, Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous propose de vous transformer en chevalier munis de :

* Votre épée pour agir : Accord : “Que votre parole soit impeccable”

* Votre bouclier et votre casque pour vous protéger, Accords : “Ne pas en faire une affaire personnelle et “Soyez sceptique mais apprenez à écouter”

* Votre règle de vie et votre quête pour avancer sur votre chemin, Accords : “Faire toujours de son mieux et “Ne pas faire de suppositions”

Cet “Atelier-Je” peux aussi être proposé :

* en ZOOM

* en individuel à une autre date, le jour de votre choix

+33 6 27 22 36 42

Sandrine MOREAUX

