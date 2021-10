Albi Maison de quartier - centre social de Cantepau Albi, Tarn Atelier “Je vais avoir deux maisons” Maison de quartier – centre social de Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

du mercredi 17 novembre au mercredi 15 décembre à Maison de quartier – centre social de Cantepau

Chaque mercredi (10h-12h), **une série d’ateliers seront proposés aux aux mamans, aux papas et aux enfants vivant la séparation.** _Gratuit – sur inscription_ Ces ateliers sont prévus en partenariat avec • Le Centre social « Espace Adèle » 05 63 48 39 92 • « L’Atelier – espace social et culturel » 05 63 49 34 64 • Maison de Quartier – Centre Social de Cantepau 05 63 49 10 95

Gratuit – sur inscription

Du 17 au 15 novembre à la maison de Quartier – Centre Social de Cantepau Maison de quartier – centre social de Cantepau 50 Avenue Mirabeau 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00

