Atelier : « Je suis une forêt de rêves »

### Participez à un atelier d’écriture poétique et musicale ! L’artiste, musicienne et compositrice Cléo T., en résidence au sein des Ateliers du faire de la Fondation, vous invite à un atelier d’écriture poétique et musicale pour une création collective autour de l’imaginaire de la forêt. L’atelier débute par un temps de découverte du piano et de l’instrument vocal. Le public entre dans la musique au travers d’échauffements vocaux puis prend part à la composition musicale. Chants d’oiseau, souffle dans les branches, animaux nocturnes, le public construit avec l’artiste une bande-son imaginaire de la forêt. Plongé dans cet environnement sonore, le public est invité à imaginer un poème, accompagnés par l’artiste dans cette découverte de l’écriture.

