Atelier : Je peins avec mes doigts ! Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier : Je peins avec mes doigts ! Bibliothèque André Malraux Paris, 24 janvier 2024, Paris. Le mercredi 24 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans. gratuit Pour enfants entre 3 et 7 ans. Nombre de places limité, réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou par mail : bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Un atelier pour que les petits puissent librement peindre avec leurs doigts (et s’en mettre plein les mains !). Toucher la peinture avec ses doigts. Composer des animaux, des sujets et des bonshommes à partir d’empreintes de doigts. Mais aussi des corps en mouvement. En écho et pour prolonger le thème du Corps des Nuits de la lecture 2024. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop Malro Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75006 Lieu Bibliothèque André Malraux Adresse 112 rue de Rennes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque André Malraux Paris latitude longitude 48.847914,2.327471

Bibliothèque André Malraux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/