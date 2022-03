ATELIER “Je parle à mon banquier” Visioconférence Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

ATELIER “Je parle à mon banquier” Visioconférence, 8 avril 2022, Amiens. ATELIER “Je parle à mon banquier”

Visioconférence, le vendredi 8 avril à 09:00

**1 atelier collectif d’une demi-journée de 5 à 15 participants** **_Objectif :_** _Bien préparer sa demande de financement_ • Mieux comprendre le fonctionnement d’une banque, savoir choisir sa banque et créer une relation de confiance • Être bien préparé pour solliciter un financement • Mener un entretien et gérer l’après entretien

Sur inscription, nombre limité

Désacraliser la relation avec le banquier Visioconférence TEAMS Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Visioconférence Adresse TEAMS Ville Amiens lieuville Visioconférence Amiens Departement Somme

Visioconférence Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

ATELIER “Je parle à mon banquier” Visioconférence 2022-04-08 was last modified: by ATELIER “Je parle à mon banquier” Visioconférence Visioconférence 8 avril 2022 amiens Visioconférence Amiens

Amiens Somme