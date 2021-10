Atelier-Je “Guérir de ses blessures émotionnelles” Hostens, 8 janvier 2022, Hostens.

Atelier-Je “Guérir de ses blessures émotionnelles” 2022-01-08 – 2022-01-08 Ma Pause Bien Etre Les Hauts du Lac

Hostens Gironde

Nous souffrons tous à un moment ou à un autre, de rejet, d’abandon, de trahison, d’injustice ou d’humiliation .

Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous invite à venir découvrir la source de vos souffrances.

Sandrine vous propose de :

* prendre conscience de l’activation de vos blessures, aller à la rencontre des émotions ressenties,

* découvrir et identifier ses blessures

* observer et identifier les masques mis en place par votre ego pour vous protéger de vos blessures

* comprendre vos comportements liés aux masques mis en place

* supprimer le besoin de porter ses masques et mettre en place de nouveaux outils

Accompagné(e) des autres joueurs et dans un esprit ludique, partez à la découverte de votre MOI profond avec douceur et bienveillance.

Cet “Atelier-Je” peux aussi être proposé :

* en ZOOM

* en individuel à une autre date, le jour de votre choix

Sandrine MOREAUX

