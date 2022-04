Atelier “Je fais un oiseau pour la paix” Salles Salles Catégories d’évènement: 33770

Salles 33770 Salles Viens créer ta boîte à lumière faite en papier

façonné en relief avec effet 3D. La lumière

et le papier se combinent pour donner

un effet d’ombres chinoises et créer des

scènes lumineuses.

À partir de 7 ans – Animé par Cindy Chaulieu

Salles

