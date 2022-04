Atelier “Je fabrique des bougies et des cadres en bois avec le producteur” Saint-Boil Saint-Boil Catégories d’évènement: Saint-Boil

Atelier “Je fabrique des bougies et des cadres en bois avec le producteur” Saint-Boil, 21 avril 2022, Saint-Boil. Atelier “Je fabrique des bougies et des cadres en bois avec le producteur” Miellerie Putigny 9 Rue de la Voie Verte Saint-Boil

Saint-Boil Saône-et-Loire Saint-Boil EUR Afin de célébrer l’arrivée du printemps, l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise vous propose du 19 au 21 avril 2022 une série d’ateliers autour du développement durable.

L’atelier “Je fabrique des bougies et des cadres en bois avec le producteur” propose aux enfants de créer avec le producteur des bougies à la cire d’abeilles et des cadres en bois pour la ruche. tourisme@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16 Afin de célébrer l’arrivée du printemps, l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise vous propose du 19 au 21 avril 2022 une série d’ateliers autour du développement durable.

