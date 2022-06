Atelier : Je crée ma carte postale

Poisson chatoyant ou bateau voguant sur une mer déchaînée, crée une carte postale originale et unique que tu pourras envoyer à la personne de ton choix.

Rendez-vous le mercredi 27 juillet de 14h30 à 16h.

Pour les 7 – 10 ans, réservations à partir du 12 juillet.

