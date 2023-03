Atelier : porte ouverte à la découverte des créations. atelier JC Dablemont, 31 mars 2023, Montfuron.

Atelier : porte ouverte à la découverte des créations. 31 mars – 2 avril atelier JC Dablemont

Venez visiter l’endroit de création et réalisations de sculptures uniques et ennivrantes ! Je réalise des sculptures de bancs dansants de poissons, en l’air et dans les arbres.

Présentation de l’atelier et de la démarche :

De la sculpture avant toute chose.

Rechercher des poissons et les travailler en céramique, les assembler pour les faire vivre comme un songe.

Sublimer leur rareté dans des matières nobles.

«J’inscris mon travail dans une tradition naturaliste. Je réalise chaque poisson et chaque composition pour leur donner force, vie et élégance.»

atelier JC Dablemont les granges, 04110 MONTFURON Montfuron 04110 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-31T16:00:00+02:00 – 2023-03-31T21:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

DABLEMONT