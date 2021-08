Strasbourg Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Bas-Rhin, Strasbourg Atelier — Jardins Graphiques Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le dimanche 19 septembre

### Cet atelier invite les enfants à expérimenter un procédé de collage pour créer des illustrations. En découpant du papier coloré et des formes préalablement dessinées (personnages, animaux, végétaux…), petits et grands peuvent s’amuser à créer différentes images sur le thème du jardin. Avec Léonie Koelsch, illustratrice et designeuse graphique.

Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : dans la cour du 5e Lieu.

