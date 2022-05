Atelier jardinières gourmandes Jardin des 5 roses et espaces naturels Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Talant

Atelier jardinières gourmandes Jardin des 5 roses et espaces naturels, 4 juin 2022, Talant. Atelier jardinières gourmandes

Jardin des 5 roses et espaces naturels, le samedi 4 juin à 14:30

La Ressourcerie végétale est un concept innovant sur le territoire dijonnais offrant un espace de collecte et de valorisation des végétaux fatigués ou invendables pour leur donner une seconde vie et les ré-introduire dans le circuit de l’économie solidaire. Elle propose pour les Rendez-vous aux Jardins un atelier Jardinières gourmandes. Il s’agit de proposer la confection d’une jardinière composée de végétaux éco-responsables. Chaque participant repartira avec sa jardinière garnie. **À noter** : L’atelier se fait sur inscription au 03 80 44 60 30 ou sur [culture@talant.fr](mailto:culture@talant.fr).

Sur inscription – 10 personnes maximum

Participez à la confection d’une petite jardinière composée de végétaux éco-responsables ! Jardin des 5 roses et espaces naturels 1 place de la mairie 21240 Talant Talant Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Talant Autres Lieu Jardin des 5 roses et espaces naturels Adresse 1 place de la mairie 21240 Talant Ville Talant lieuville Jardin des 5 roses et espaces naturels Talant Departement Côte-d'Or

Jardin des 5 roses et espaces naturels Talant Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/

Atelier jardinières gourmandes Jardin des 5 roses et espaces naturels 2022-06-04 was last modified: by Atelier jardinières gourmandes Jardin des 5 roses et espaces naturels Jardin des 5 roses et espaces naturels 4 juin 2022 Jardin des 5 roses et espaces naturels Talant Talant

Talant Côte-d'Or