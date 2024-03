Atelier Jardi’Nez’ Grand Logis – Médiathèque Bruz, samedi 13 avril 2024.

La médiathèque et l’association POP GRAINE proposent aux enfants un atelier de découverte du jardinage avec Anne, paysagiste conceptrice. Prévoyez des gants. Samedi 13 avril, 15h00 1

Du 2024-04-13 15:00 au 2024-04-13 16:30.

Plusieurs thèmes seront abordés : la plantation des plantes aromatiques et leurs bienfaits sur la santé, l’éveil des sens par le végétal, le vocabulaire des outils du jardinier, l’association des plantes compagnes et des légumes au potager et la gestion de l’eau.

Dans le cadre de Avril au jardin, organisé par la Médiathèque.

Grand Logis – Médiathèque 10 av du général de Gaulle. 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine