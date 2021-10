Paris Musée de Montmartre île de France, Paris Atelier Jardiner zéro déchet Musée de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier Jardiner zéro déchet Musée de Montmartre, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 15h à 16h30

Un atelier de jardinage pour les urbains qui veulent cultiver en ville tout en réduisant leur impact environnemental en minimisant leurs déchets. L’atelier a pour objectif de présenter différentes solutions pour jardiner écolo en ville : upcycler des contenants, gérer l’eau, mais surtout réduire drastiquement les déchets organiques grâce au compost ou aux lasagnes de permaculture ! Il s’adresse à tous les jardiniers urbains qui veulent réduire leur empreinte et faire des économies. Animations -> Atelier / Cours Musée de Montmartre 12 rue Cortot Paris 75018

