du samedi 10 juillet au dimanche 29 août à Jardins Renoir – Musée de Montmartre

Vous voulez vous reconnecter à votre alimentation ? Devenir plus autonome ? Préserver la biodiversité et limiter votre empreinte écologique ? Cet atelier est fait pour vous **Objectif de l’atelier** Vous faire découvrir des solutions concrètes pour jardiner écolo en ville : upcycler des contenants, gérer l’eau, mais surtout réduire drastiquement vos déchets organiques grâce au compost ou aux lasagnes de permaculture ! **Lieu** L’atelier a lieu dans les jardins du Musée de Montmartre, une oasis de verdure et de calme au sommet de la Butte. **Pour qui** Tous les jardiniers / jardinières urbaines qui veulent réduire leur empreinte écologique et faire des économies **Durée** L’atelier dure environ 1h30. Après l’atelier, vous pourrez profiter des jolis jardins avec vue sur les vignes du Clos Montmartre. [En savoir plus sur l’atelier](https://www.aufouraumoulin.com/atelier-jardinage-zero-dechet/)

Réservation obligatoire

Jardins Renoir – Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T16:30:00;2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T12:30:00

