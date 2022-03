Atelier Jardiner Zéro Déchet en ville Musée de Montmartre, 26 mars 2022, Paris.

L’atelier Jardiner zéro déchet s’adresse aux urbains qui veulent cultiver en ville tout et minimiser leur impact environnemental en réduisant leurs déchets.

Un atelier pour passer à l’action et faire des économies



L’objectif de l’atelier est faire découvrir des solutions concrètes pour jardiner écolo en ville : upcycler des contenants, gérer l’eau, mais surtout réduire drastiquement tes déchets organiques grâce au compost ou aux lasagnes de permaculture !

L’atelier s’adresse à tous les jardiniers urbains qui veulent réduire leur empreinte et faire des économies

Lors de l’atelier nous passons concrètement en revue quels déchets du quotidien peuvent se transformer en ressource pour le jardinier urbain, mais surtout nous découvrons concrètement les différents type de composts possibles quand on vit en appartement.

Au programme une démonstration grandeur nature d’un lombricompost, d’un bokashi, et d’un compost en sac géotextile. Nous passons en revue les avantages et inconvénients de chaque méthode pour aider chacun à choisir la méthode la plus adaptée à ses besoins et à son environnement.

Des solutions alternatives au compost comme les lasagnes de permaculture en pot ou les installations de type keyhole sont aussi présentées et nous réalisons ensemble une lasagne de permaculture en pot avec des semis.

Un cadre bucolique

L’atelier se déroule dans les Jardins Renoir du Musée de Montmartre, havre de paix, de verdure et de biodiversité au sommet de la Butte Montmartre. A l’issue de l’atelier, vous pourrez visiter les jardins et profiter de la vue sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin Sauvage Saint-Vincent.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot Paris 75018

Contact : https://my.weezevent.com/jardiner-zero-dechet https://www.facebook.com/blogAFAM/

