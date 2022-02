Atelier jardiner avec ses déchets verts : la lasagne permacole Terre d’Adele Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Atelier jardiner avec ses déchets verts : la lasagne permacole Terre d’Adele, 12 mai 2022, Pessac. Atelier jardiner avec ses déchets verts : la lasagne permacole

Terre d’Adele, le jeudi 12 mai à 18:00 Entrée sur inscription, 22 places

3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg par an et par habitant, tel est l’objectif fixé par le plan « territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par Bordeaux Métropole et l’Ademe. Terre d’Adele 36 Avenue de Magellan, 33600 Pessac Pessac France Alouette Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T18:00:00 2022-05-12T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Terre d'Adele Adresse 36 Avenue de Magellan, 33600 Pessac Ville Pessac lieuville Terre d'Adele Pessac Departement Gironde

Terre d'Adele Pessac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pessac/

Atelier jardiner avec ses déchets verts : la lasagne permacole Terre d’Adele 2022-05-12 was last modified: by Atelier jardiner avec ses déchets verts : la lasagne permacole Terre d’Adele Terre d'Adele 12 mai 2022 Pessac Terre d'Adele Pessac

Pessac Gironde