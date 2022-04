Atelier «Jardiner au naturel» La Buisse La Buisse Catégories d’évènement: Isère

Atelier «Jardiner au naturel»

Au programme de cet atelier : techniques de jardinage, tonte, mulching, broyage et astuces, pour valoriser ses déchets verts au jardin, tout en limitant ses trajets à la déchèterie.

Date: 4 mai 2022, 13:30-15:00
Lieu: La Ressourcerie du Pays Voironnais, D1075, La Buisse, Isère
Contact: zerodechet@paysvoironnais.com, +33 4 76 93 17 71
Site web: http://www.paysvoironnais.com/

