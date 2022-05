Atelier jardinage Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel Corrèze Boulevard de la Jaloustre Corrèze Ussel De 14h à 16h, public adulte

Gratuit L’ EVS La Jaloustre vous propose un atelier jardinage ; compostage et petits aménagements pour les auxiliaires de nos jardins. Vous apprendrez comment bien composter vos déchets, comment réduire le gaspillage alimentaire ou encore comment cuisiner des épluchures de légumes. Mais aussi, à connaitre ces animaux utiles qui protègent vos légumes et vos fruits des petites bêtes grignoteuses… Et pour les attirer dans votre jardin, venez apprendre à leur créer un abri. Animé par Emilie Gabet du CPIE et Marilou Angénieux – Ambassadrice du tri HCC De 14h à 16h, public adulte

