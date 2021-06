Montmorency Jardins familiaux du Trou du Loup Montmorency, Val-d'Oise Atelier jardinage : Semis de mâche via des plaques alvéolées Jardins familiaux du Trou du Loup Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

L’association **Les Jardiniers de Soisy-sous-Montmorency** propose différents ateliers pour s’initier aux techniques de jardinage tout au long de l’été. Le 7 août, il s’agira d’un **atelier de semis de mâche au moyen de plaques alvéolées.**

Veuillez s’il vous plaît respecter les gestes barrières. La participation se fait sur inscription et est limitée à 10 places. N’hésitez pas à vous y inscrire via l’adresse indiquée.

Association Les Jardiniers de Soisy-sous-Montmorency Jardins familiaux du Trou du Loup Rue de Pontoise 95230 Soisy-sous-Montmorency Montmorency Val-d’Oise

