Atelier Jardinage – L’écussonage ou la greffe en écusson à oeil dormant Tarnos, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Tarnos.

Atelier Jardinage – L’écussonage ou la greffe en écusson à oeil dormant 2021-07-07 – 2021-07-07 Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos Landes Tarnos

Venez découvrir au sein d’un atelier animé par Patrick Bleno ( Expert-conseil arboricol, Académie de l’arbre) la méthode de l’écussonage : méthode de multiplication végétative pour les arbres fruitiers et les rosiers. La meilleure période de l’écussonage se situe entre mi-juillet et fin août, au moment où la sève descendante ne risque pas de noyer les parties à « souder ». Démonstration et mise en pratique seront de la partie. Les matériaux et végétaux sont fournis.

Animation pour les adultes. RDV à 10h.

Inscription nécessaire par téléphone ou à l’accueil de la médiathèque dès le 23 juin.

+33 5 59 64 34 43

Pixabay- libre de droit

dernière mise à jour : 2021-06-16 par