Une jachère fleurie dans mon jardin

Un coin de jardin, semi-sauvage, que l’on ne touchera plus pendant 1 an ! Du repos, des fleurs au printemps, puis des graines pour nourrir les oiseaux en hiver, que de belles initiatives en perspectives. Suivi du traditionnel tri de graines.

Venez apprendre avec Nathalie Fage à créer un coin de jardin, semi-sauvage, que l’on ne touchera plus pendant 1 an ! Atelier jardinage “La bonne graine des Alpilles”

