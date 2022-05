Atelier jardinage ” La bonne graine des Alpilles”- Les plantes sauvages du jardin

Atelier jardinage ” La bonne graine des Alpilles”- Les plantes sauvages du jardin, 11 mai 2022, . Atelier jardinage ” La bonne graine des Alpilles”- Les plantes sauvages du jardin

2022-05-11 – 2022-05-11 Pour certains c’est une chance d’avoir des plantes sauvages dans son jardin, pour d’autres c’est un désespoir… De très nombreuses espèces sont étonnantes, utiles et même gustatives, nous rencontrerons celles du jardin de la Maison du Parc. Suivi du traditionnel tri des graines.

Parc naturel régional des Alpilles avec Nathalie Fage, Graines de potager Atelier de jardinage à la Maison du Parc animé par Nathalie Fage. Pour certains c’est une chance d’avoir des plantes sauvages dans son jardin, pour d’autres c’est un désespoir… De très nombreuses espèces sont étonnantes, utiles et même gustatives, nous rencontrerons celles du jardin de la Maison du Parc. Suivi du traditionnel tri des graines.

Parc naturel régional des Alpilles avec Nathalie Fage, Graines de potager dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville