Magasin Libre, le samedi 18 septembre à 14:00

Le potager de Magasin Libre, un lieu de rencontres et d’apprentissage à Reims. Le potager sensibilise petits & grands à la transition alimentaire et écologique et permet l’apprentissage de nouvelles pratiques grâce aux ateliers. Cultivé de manière naturelle, il favorise la biodiversité dans un espace urbain et minéral. Les enfants pourront découvrir les familles de légumes, apprendre à les recnnaitre, à les sentir, et surtout en récolter ! :-) Au sein d’une friche industrielle de plus de 5000m2, Magasin libre est un tiers lieu éphémère innovant en plein cœur de Reims, mêlant création artistique, offre de restauration, musique, espaces de détente.

entrée libre

Découvrir le potager de manière ludique. Semer, planter, apprendre, sentir, goûter, s’amuser !

Magasin Libre 9 rue pierre maître 51100 REIMS Reims Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00