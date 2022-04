Atelier Jardinage Gizeux, 9 avril 2022, Gizeux.

Atelier Jardinage Gizeux

2022-04-09 16:30:00 – 2022-05-08 17:30:00

Gizeux Indre-et-Loire Gizeux

3.5 EUR 3.5 Installés au coeur du Jardin discret, les enfants découvrent à quoi servent les jardins et les différentes formes qu’ils prennent.

Grâce à l’atelier “expérimental”, la récupération de l’eau et d’autres bonnes pratiques pour respecter l’environnement au jardin n’auront plus de secrets.

Enfin, les enfants mettront la main à la “pâte”, ou plutôt à la terre, en réalisant des semis et du rempotage.

Installés au coeur du Jardin discret, les enfants découvrent à quoi servent les jardins et les différentes formes qu'ils prennent.

info@chateaudegizeux.com +33 2 47 96 45 18 http://www.chateaudegizeux.com/

Installés au coeur du Jardin discret, les enfants découvrent à quoi servent les jardins et les différentes formes qu’ils prennent.

Grâce à l’atelier “expérimental”, la récupération de l’eau et d’autres bonnes pratiques pour respecter l’environnement au jardin n’auront plus de secrets.

Enfin, les enfants mettront la main à la “pâte”, ou plutôt à la terre, en réalisant des semis et du rempotage.

Pixabay

Gizeux

dernière mise à jour : 2022-04-23 par