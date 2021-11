Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Atelier jardinage et déco La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Atelier jardinage et déco La cabane à sucre… d’orge, 13 décembre 2021, Châtellerault. Atelier jardinage et déco

La cabane à sucre… d’orge, le lundi 13 décembre à 15:00

Venez décorer votre pot de fleur et planter des petites graines pour que dans quelques semaines apparaissent de jolies feuilles vertes…

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Proposé par le Centre Socioculturel des Minimes La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T15:00:00 2021-12-13T19:00:00

