[Atelier] jardinage au potager de Miromesnil Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tourville-sur-Arques

[Atelier] jardinage au potager de Miromesnil Tourville-sur-Arques, 2 avril 2022, Tourville-sur-Arques. [Atelier] jardinage au potager de Miromesnil Tourville-sur-Arques

2022-04-02 – 2022-10-02

Tourville-sur-Arques Seine-Maritime Tourville-sur-Arques Faites l’acquisition des bonnes pratiques nécessaires pour optimiser ou créer votre jardin potager en vous exerçant dans le cadre exceptionnel du jardin remarquable de Miromesnil, grâce aux précieux conseils de notre intervenante Ilona Cayrel.

Atelier présent tous les 1ers samedis d’avril à octobre (sauf août). Faites l’acquisition des bonnes pratiques nécessaires pour optimiser ou créer votre jardin potager en vous exerçant dans le cadre exceptionnel du jardin remarquable de Miromesnil, grâce aux précieux conseils de notre intervenante Ilona Cayrel…. +33 2 35 85 02 80 Faites l’acquisition des bonnes pratiques nécessaires pour optimiser ou créer votre jardin potager en vous exerçant dans le cadre exceptionnel du jardin remarquable de Miromesnil, grâce aux précieux conseils de notre intervenante Ilona Cayrel.

Atelier présent tous les 1ers samedis d’avril à octobre (sauf août). Tourville-sur-Arques

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Tourville-sur-Arques Autres Lieu Tourville-sur-Arques Adresse Ville Tourville-sur-Arques lieuville Tourville-sur-Arques Departement Seine-Maritime

[Atelier] jardinage au potager de Miromesnil Tourville-sur-Arques 2022-04-02 was last modified: by [Atelier] jardinage au potager de Miromesnil Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques 2 avril 2022 seine-maritime Tourville-sur-Arques

Tourville-sur-Arques Seine-Maritime