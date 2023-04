Atelier jardinage au Jardin Retiré

2023-05-05 15:00:00 – 2023-05-05 16:00:00 . Animés par une passionnée, ces ateliers permettront aux enfants de cultiver leur patience, de développer leur sens de l’observation ainsi que d’apprendre plein de choses passionnantes et de découvrir les merveilles de la nature. Durée: 1h. Dés 5 ans. Enfant accompagné obligatoirement d’un adulte maximum

Réservation à l'Office de Tourisme jusqu'à 11:30 le jour même (min 3 pers/max 5)

Réservation à l'Office de Tourisme jusqu'à 11:30 le jour même (min 3 pers/max 5)

