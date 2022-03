Atelier Jardinage au fil des saisons Le Bouyssou Le Bouyssou Catégories d’évènement: Le Bouyssou

Le Bouyssou Lot “Venez nous rejoindre sur le terrain de l’APEAI au Bouyssou, pour apprendre ou échanger, au fil des saisons, sur les techniques de jardinage utilisées par l’association dans son approche permaculturelle :

– micro-maraichage intensif sur sol vivant

– agroforesterie

– travail à la main avec des outils modernes et performants Vous participerez aux travaux d’entretien et d’aménagement du moment dans ces jardins collectifs et pourrez repartir avec quelques plants ou légumes du moment.” contact@culturesdesdemains.fr +33 6 65 23 65 79 cultures des demains

