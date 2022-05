Atelier jardinage (6-9 ans) Bfm Landouge Le Mas Blanc Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Bfm Landouge, le mercredi 1 juin à 14:30

Viens parler de la nature… apprendre ce que sont les graines et les plants… comment les semer ou les planter. Un atelier proposé en partenariat avec la Direction des espaces verts de la ville de Limoges.

Sur inscription

ATELIER en partenariat avec la Direction des espaces verts de la ville de Limoges. Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T14:30:00 2022-06-01T16:00:00

