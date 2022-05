Atelier jardin zéro déchet Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Atelier jardin zéro déchet Nay, 11 mai 2022, Nay. Espace de vie sociale Chemin des Coteaux

2022-05-11

Nay Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 La communauté des communes du Pays de Nay en lien avec l’Association le Potager du Futur, vous proposent des séances de formations au jardinage “zéro déchets” et à la pratique du compostage. À l’issue de cette formation, il sera possible de récupérer un composteur gratuitement sur présentation d’un justificatif de domicile.

