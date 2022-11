Atelier jardin ouvert à tous Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques

Atelier jardin ouvert à tous Mauléon-Licharre, 9 décembre 2022, Mauléon-Licharre. Atelier jardin ouvert à tous

14 rue des frères Barennes Collectif Souletin Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Collectif Souletin 14 rue des frères Barennes

2022-12-09 – 2022-12-09

Collectif Souletin 14 rue des frères Barennes

Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques Avec l’animatrice jardin Aurélie.

13h à 15h : atelier du « jardin à l’assiette »

15h à 17h : le jardin agro-écologique au jardin collectif Avec l’animatrice jardin Aurélie.

13h à 15h : atelier du « jardin à l’assiette »

15h à 17h : le jardin agro-écologique au jardin collectif +33 6 51 79 53 64 maule

Collectif Souletin 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Collectif Souletin 14 rue des frères Barennes Ville Mauléon-Licharre lieuville Collectif Souletin 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre Departement Pyrnes-Atlantiques

Atelier jardin ouvert à tous Mauléon-Licharre 2022-12-09 was last modified: by Atelier jardin ouvert à tous Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 9 décembre 2022 14 rue des frères Barennes Collectif Souletin Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques