Atelier / Jardin Miniature Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Atelier / Jardin Miniature Romans-sur-Isère, 20 avril 2022, Romans-sur-Isère. Atelier / Jardin Miniature Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Romans-sur-Isère

2022-04-20 – 2022-04-20 Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère Atelier brico-récup nature par Nelly Couëdic ! mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr +33 4 75 72 79 70 http://mediatheques.valenceromans.fr/ Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Ville Romans-sur-Isère lieuville Médiathèque Simone de Beauvoir BP 238 Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Atelier / Jardin Miniature Romans-sur-Isère 2022-04-20 was last modified: by Atelier / Jardin Miniature Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 20 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme