Atelier Jardin : couronnes de fête ! 2021-11-14 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-14 17:00:00 17:00:00

Dans le cadre de la fête de fermeture : Une touche de fantaisie pour vos décors de fête avec ces magnifiques couronnes qui orneront votre intérieur ou votre porte. Tarif : 10 € + droit d'entrée – matériel fourni. Réservation sur http://www.parcdecleres.net/fr/reservez-une-animation/

parcdecleres@seinemaritime.fr +33 2 32 82 99 20 http://www.parcdecleres.fr/

Clères