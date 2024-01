ATELIER JARDIN Place de l’Hôtel de Ville Cazères, vendredi 9 février 2024.

ATELIER JARDIN Place de l’Hôtel de Ville Cazères Haute-Garonne

Partage d’expériences, apports théoriques… à destination de tous ceux qui s’intéressent au jardinage, du plus novice au plus expert.

ATELIER GRATUIT / ADHESION OBLIGATOIRE

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison Pour Tous :

TEL : 05.61.90.20.72

MAIL : contact@mptcazeres.fr

SITE : www.mptcazeres.fr

Préparation de l’année, le sol, les semis, le compost…

seront abordés lors de nos prochains RDV :

vendredi 9 février et 8 mars 2024 à 18h,

à l’Annexe (4 place de l’Hôtel de Ville à Cazères) .

Place de l’Hôtel de Ville L’ANNEXE

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@mptcazeres.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09



