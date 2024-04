Atelier jardin Carnet d’idées pour mon jardin Fabrique Massillon Le Havre, jeudi 10 octobre 2024.

Atelier jardin Carnet d’idées pour mon jardin Fabrique Massillon Le Havre Seine-Maritime

Vous aimeriez penser votre jardin par vous-même ? Que faut-il prendre en compte ? Où placer les différents éléments ? Quelles plantes choisir ? La taille moyenne d’un jardin au Havre est de 200m², venez découvrir grâce à la connaissance et l’expérience de nos jardiniers, comment vous pouvez aménager votre jardin en fonction de son exposition, de son sol et de vos envies en termes de végétaux et d’entretien.

Durée 1h30.

Inscription obligatoire.

Apportez photos, plans, dessins de votre jardin.

Vous aimeriez penser votre jardin par vous-même ? Que faut-il prendre en compte ? Où placer les différents éléments ? Quelles plantes choisir ? La taille moyenne d’un jardin au Havre est de 200m², venez découvrir grâce à la connaissance et l’expérience de nos jardiniers, comment vous pouvez aménager votre jardin en fonction de son exposition, de son sol et de vos envies en termes de végétaux et d’entretien.

Durée 1h30.

Inscription obligatoire.

Apportez photos, plans, dessins de votre jardin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10 18:00:00

fin : 2024-10-10 19:30:00

Fabrique Massillon 92 Rue Bourdaloue

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

L’événement Atelier jardin Carnet d’idées pour mon jardin Le Havre a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie