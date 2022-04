Atelier jardin: Buttes de permaculture Concoret Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Morbihan

Atelier jardin: Buttes de permaculture Concoret, 1 mai 2022, Concoret. Atelier jardin: Buttes de permaculture Concoret

2022-05-01 – 2022-05-01

Concoret Morbihan Il existe différentes méthodes de montage de buttes qui s’adaptent à vos besoins et votre terrain. Venez découvrir ces techniques avec des passionnés. A 14h. la-soett@wanadoo.fr +33 2 97 22 74 62 http://www.cpie-broceliande.fr/ Il existe différentes méthodes de montage de buttes qui s’adaptent à vos besoins et votre terrain. Venez découvrir ces techniques avec des passionnés. A 14h. Concoret

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Concoret, Morbihan Autres Lieu Concoret Adresse Ville Concoret lieuville Concoret Departement Morbihan

Concoret Concoret Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret/

Atelier jardin: Buttes de permaculture Concoret 2022-05-01 was last modified: by Atelier jardin: Buttes de permaculture Concoret Concoret 1 mai 2022 Concoret morbihan

Concoret Morbihan