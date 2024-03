Atelier jardin Bibliothèque municipale Hannah Arendt 7ème Gerland Lyon, samedi 1 juin 2024.

Atelier jardin C’est le printemps et le jardin de la bibliothèque reprend des couleurs. Samedi 1 juin, 14h30 Bibliothèque municipale Hannah Arendt 7ème Gerland Sur Inscription – 7-12 ans

Nous vous proposons de venir découvrir le jardin de la bibliothèque et d’enrichir ses plantations avec des semis et des plants à repiquer.

Camille et Michaël de l’association Via Terra vous accompagneront dans cette initiation. Biodiversité, cycle de vie des plantes, compostage, insectes, le jardinage et la nature n’auront plus de secrets pour vous!

Bibliothèque municipale Hannah Arendt 7ème Gerland 34 rue Jacques Monod 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes La bibliothèque Hannah Arendt de Gerland a ouvert ses portes en mars 2017. Une équipe de 11 personnes est là pour vous accueillir et vous accompagner.

Elle propose, sur une surface de 1000m2 , une collection de 28 000 livres, CD, DVD, revues et journaux pour enfants et adultes, des jeux et des ressources numériques.

Des jeux de société pour tous âges et des consoles de jeu vidéo sont à votre disposition pour jouer sur place. Une sélection accessible en salle est renouvelée régulièrement par les bibliothécaires, qui peuvent vous expliquer les règles. Des animations jeux pour les enfants et pour les adultes sont proposées régulièrement.

La bibliothèque est dotée d’un espace numérique, de tablettes pour enfants et adultes, et d’ordinateurs en libre accès. Vous pouvez également emprunter des liseuses Kobo, ou un lecteur Victor stratus pour lire les livres audio. L’équipe vous accompagne dans votre utilisation des outils numériques, au quotidien mais aussi en vous proposant des ateliers pour débuter, découvrir des ressources ou parfaire votre culture numérique.

Pour les curieux de nature, une bibliothèque verte met à votre disposition des livres sur la botanique, le jardinage mais aussi sur l’environnement et l’écologie. Une grainothèque pour échanger des graines (semences reproductibles) et un carré potager complètent l’offre nature, en écho aux jardins partagés du quartier.

Les salles d’atelier sont consacrées au travail, seul ou en groupe. Vous pourrez brancher un ordinateur portable et profiter d’un accès Wifi gratuit.

Des collections accessibles à toutes et à tous : livres large vision, livres audio, livres et magazines en langues étrangères, ressources d’apprentissage du français, poste informatique adapté aux personnes déficientes visuelles.

Des animations pour tous les publics sont proposées régulièrement. La plupart d’entre elles ont lieu dans la salle d’animation, l’Imagin-aire.

