Atelier jardin avec les Ateliers de la Simplicité Melle, 17 décembre 2022

2022-12-17 – 2022-12-17

Jardin solidaire de l'épicerie sociale Chemin de la Reine
Melle

Deux-Sèvres Melle EUR Atelier jardin avec les Ateliers de la Simplicité Au jardin solidaire de l’Épicerie sociale, chemin de la Reine à Melle Cultivons et animons ensemble ce jardin solidaire ! Samedi 17 décembre de 10h à 12h – organisation des planches de culture (délimitation et numérotation pour une meilleure organisation)

– paillage et désherbage si besoin Pensez à venir équipés en fonction de la météo (vêtement chaud ou de pluie, chaussures confortables ou bottes) et, si vous en avez, vous pouvez amener un mètre, une masse, une barre à mine et/ou une perceuse/visseuse à batterie. Cet atelier est gratuit, ouvert à tous quelque soit le niveau en jardinage.

Participer à cet atelier c’est échanger avec d’autres, apprendre des méthodes de jardinage écologique et contribuer à un beau projet collectif Informations et inscriptions : 05 17 30 17 82

epiceriesocialedupaysmellois@wanadoo.fr Atelier jardin avec les Ateliers de la Simplicité Au jardin solidaire de l’Épicerie sociale, chemin de la Reine à Melle Samedi 17 décembre de 10h à 12h Informations et inscriptions : 05 17 30 17 82

epiceriesocialedupaysmellois@wanadoo.fr +33 5 17 30 17 82 Pixabay

Jardin solidaire de l'épicerie sociale Chemin de la Reine Melle

